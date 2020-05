Die ursprünglich für 13. Mai geplante nächste Beisetzung der Herzenskinder auf dem Ludwigshafener Hauptfriedhof wird coronabedingt verschoben. Der neue Termin steht noch nicht fest. Alle vor der Geburt verstorbenen Kinder, die nicht individuell beerdigt werden, finden hier in würdiger Form ihre letzte Ruhe. Ihrer wird in einer ökumenischen Trauerfeier gedacht. Danach erfolgt die gemeinsame Erdbestattung an der Ruhestätte der Herzenskinder. Die fehlgeborenen Kinder würden auch weiter pietätvoll aufbewahrt, bis die Beerdigung stattfinde, versichert Birgit Kiefer von der Krankenhausseelsorge des St. Marien- und St. Annastiftskrankenhauses.