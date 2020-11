Die ursprünglich für 11. November angesetzte Beisetzung der Herzenskinder in Ludwigshafen – also aller totgeborenen Kinder, die nicht individuell bestattet werden – muss coronabedingt erneut abgesagt werden. Ein Nachholtermin könne derzeit nicht festgelegt werden, so die Verantwortlichen. Betroffene können sich telefonisch an Krankenhausseelsorgerin Birgit Kiefer wenden. Zu erreichen ist sie unter Telefon 0621/550-2594.