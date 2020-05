In der Herz Jesu-Kirche in Ludwigshafen-Süd sollte am Sonntag in der Reihe „Musikalisches Abendlob“ eine Marienvesper mit gregorianischem Choral stattfinden. Bedingt durch die Corona-Pandemie fällt sie als „Liveveranstaltung“ ins Wasser. Damit sie nicht ersatzlos entfällt, haben die Ausrichter nach alternativen Wegen gesucht und sind fündig geworden.

Am Montag haben sich drei Mitglieder des Ensembles Vokalissimo Ludwigshafen sowie Diakon Hubert Münchmeyer und Thomas Rollersbroich, zuständig für den technischen Part, in der Apsis der Kirche getroffen und die Vesper aufgezeichnet. „Natürlich unter Wahrung der empfohlenen Abstände und Hygienevorschriften“, wie es in einer Mitteilung heißt. Nun kann man sich die Marienvesper ab 1. Mai auf der Internetseite der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus (www.petrus-und-paulus.de) herunterladen. Dort finden Interessierte auch einen Link zum Programmheft.

„Ruhezeit gönnen“

„So können Sie sich eine Ruhezeit gönnen und sich die annähernd Tausend Jahre alte meditative Musik anhören oder die Vesper als Gottesdienst, quasi als gesungene Maiandacht mitfeiern“, heißt es in einer Ankündigung. Letzteres könne man auch gut mit dem alten Brauch eines Maialtärchens in der eigenen Wohnung verknüpfen.

Dropbox für Sänger

Markus Braun, Chorleiter des Ensembles und Kirchenmusiker an Herz Jesu, erinnert sich in diesem Zusammenhang gerne an seine Kindheit. In seinem Elternhaus sei während des Marienmonats im Wohnzimmer eine kleine Madonnenstatue aufgestellt und mit Kerzen und Frühlingsblumen geschmückt worden.

Im Internet hat er inzwischen eine sogenannte Dropbox eingerichtet, von der sich Sänger Noten, Tonbeispiele, selbst erstellte Tutorials, Stimmbildungstipps, Übungsanleitungen oder Hörempfehlungen herunterladen können. Als Einstieg werden dort Gesänge aus Messe und Stundengebet für die Osterzeit und den Marienmonat Mai angeboten. Der Umfang soll nach und nach erweitert beziehungsweise an die Kirchenjahreszeit angepasst werden. Kontakt-E-Mail: BraunMarkus1@web.de.