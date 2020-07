In der Herz Jesu-Kirche in Süd (Mundenheimer Straße 216) setzt Kirchenmusiker Markus Braun coronabedingt auf die Arbeit mit verschiedenen kleinen Ensembles, mit denen er Abendlobe für die Online-Verbreitung aufnimmt und Präsenzgottesdienste gestaltet. Dabei geht es immer darum, den Infektionsschutz zu gewährleisten und trotzdem Musik gut und klangschön zu gestalten.

Dropbox mit Infos und Übungsmaterial

Außerdem stellt der Chorleiter in einer Dropbox Infos und Übungsmaterial für Musik-Interessierte bereit. Die musikalische Arbeit in der Herz Jesu-Kirche wird Braun zufolge auch in der Ferienzeit fortgesetzt. Wer teilnehmen möchte oder Interesse an einem Zugang zur Gregorianik-Dropbox hat, kann sich an Chorleiter Braun (E-Mail an BraunMarkus1@web.de) wenden.