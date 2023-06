Das Herschelbad in den Quadraten geht schon am 12. Juni und damit früher als geplant in die Sommerpause. Die Stadt Mannheim begründet das mit „kurzfristig unkompensierbaren Personalausfällen“. Um den Freibad-Betrieb in der Stadt weiter zu gewährleisten, müsse der Fachbereich Sport und Freizeit die Revisionszeit im Herschelbad vier Wochen früher einleiten. Bereits gekaufte Karten für das Herschelbad behalten laut Stadt ihre Gültigkeit. Das Gartenhallenbad Neckarau hat noch bis 30. Juli geöffnet.