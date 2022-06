Ein freilaufender Hund hat eine 77-Jährige so schwer verletzt, dass diese in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am 28. Mai. Gegen 18 Uhr war die Frau im Josef-Queva-Park in Oggersheim unterwegs, als der Rottweiler sie zunächst anbellte und ihr dann in die rechte Hand biss. Ein Unbekannter eilte dem Opfer zu Hilfe und informierte den Rettungsdienst. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem Hund machen können. Hinweise an die Polizeiwache Oggersheim: Telefon 0621 963 2403.