Zu einem größeren Polizei- und Rettungseinsatz kam es am Donnerstagvormittag an der Kammerschleuse in Mannheim. Einer aufmerksamen Spaziergängerin fiel in diesem Bereich laut Polizei ein umgestürzter Motorroller am Ende einer Treppe auf, die direkt ins Wasser führt. Es seien Betriebsstoffe aus dem Roller in den Rhein geflossen, heißt es. Dem ersten Anschein erschien es möglich, dass der Fahrer einen Unfall hatte und dabei in den Rhein gestürzt war. Sofort rückten die Feuerwehr mit ihren Tauchern, die DLRG und der Rettungsdienst aus. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Gefunden wurde niemand. Die Polizei geht nicht mehr von einem Unfallgeschehen aus. Offenbar hat jemand den Roller aus reiner Zerstörungswut die Treppe hinuntergeworfen. Für die Dauer des Taucheinsatzes der Feuerwehr wurde der Rhein für die Schifffahrt gesperrt.