Ein Spaziergang durch Ludwigshafen führt immer wieder zu merkwürdigen Ablagerungen. Da findet man Kuscheltiere und Reste von Spielzeugautos. Bei diesen Sachen fragt sich der Betrachter wie bei Müllsäcken: Warum wird das einfach in die Gegend geworfen? Umso schöner ist dann ein Plakat. Es geht auch anders.

Ausgesetzt, ausgebüxt?

Da liegen sie nun achtlos am Rande des Radwegs in der Richard-Dehmel-Straße in Süd, nicht weit vor dem Ostausgang des Hauptbahnhofs: fünf Kuscheltiere.