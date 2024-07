Die Herren-50-Spielgemeinschaft des TC GW Frankenthal und des TC BW Maxdorf hat nach fünf Siegen in fünf Spielen souverän den Aufstieg von der Verbandsliga in die Oberliga geschafft.

„Als Aufsteiger gestartet, als Aufsteiger geendet, so könnte man den Durchmarsch der Mannschaft beschreiben, die seit zwei Jahren als Spielgemeinschaft existiert“, beschreibt es Sascha Berndt, Pressewart des TC GW Frankenthal. Die Mischung aus Topspielern und einer ausgeglichenen Kaderbreite habe sich dabei eindeutig als Erfolgsgarant erwiesen.

Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt mit einem 6:3-Auswärtssieg in Darscheid, gelang auch im zweiten Saisonspiel das Heimdebüt beim 5:4-Sieg über die SG Mülheim-Kärlich. Es folgte laut Berndt die rückblickend wohl wichtigste Partie beim Tennisverein Mainzer Sand, als man nach einem zwischenzeitlichen 2:3-Rückstand zuerst das letzte Einzel und anschließende sogar alle drei Doppel für sich entscheiden konnte.

Anschließend fuhr die Spielgemeinschaft einen überzeugenden 9:0-Erfolg gegen Bretzenheim, als man weder vom Starkregen, noch vom Gegner aufzuhalten war und somit die Weichen vor dem abschließenden Saisonspiel klar auf Aufstieg stellte. Berndt: „Den Schlusspunkt dieser so erfolgreichen Saison bildete der 6:3-Sieg zu Hause gegen den TC Metternich.“ Der Pressesprecher ist nun gespannt, wie sich das Team in der nächsten Saison in der Oberliga schlagen wird.