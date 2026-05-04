Schifferstadt Hermann Josef Settelmeyer: Muttertags-Matinee im Schreiwer-Hais’l

Wieder zu Gast im Schreiwer-Hais'l: Hermann Josef Settelmeyer.
Wieder zu Gast im Schreiwer-Hais'l: Hermann Josef Settelmeyer.

Hermann Josef Settelmeyer kommt zur Muttertags-Matinee ins Schifferstadter Schreiwer-Hais’l. Der mehrfach preisgekrönte Schriftsteller wird unter dem Motto „Pälzer Traum vun Selichkeit“ seine besten Gedichte und Erzählungen in Pfälzer Mundart vortragen, kündigt das Schreiwer-Hais’l an.

Beginn der Matinee am Sonntag, dem 10. Mai ist um 11 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro inklusive aller Getränke. Infos und Anmeldung unter Telefon 0157 35744502.

Mehr zum Thema
Schifferstadt Alle Themen
x