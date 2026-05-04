Hermann Josef Settelmeyer kommt zur Muttertags-Matinee ins Schifferstadter Schreiwer-Hais’l. Der mehrfach preisgekrönte Schriftsteller wird unter dem Motto „Pälzer Traum vun Selichkeit“ seine besten Gedichte und Erzählungen in Pfälzer Mundart vortragen, kündigt das Schreiwer-Hais’l an.

Beginn der Matinee am Sonntag, dem 10. Mai ist um 11 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro inklusive aller Getränke. Infos und Anmeldung unter Telefon 0157 35744502.