Im Mannheimer Orffeo-Studio ist das sogenannte „Mundart-Kleeblatt“ besungen worden. Es war die Premiere der neuen Veranstaltungsreihe „5×4 Dialekte“.

Wir müssen reden. Davon ist Wolfram Blank, der Gründer des Orffeo-Studios, überzeugt – und lud zu einem besonderen Abend in der privaten Musikschule in den Quadraten ein. Beim „Mundart-Kleeblatt“ drehte sich alles um die Welt der Dialekte: Monnemerisch, Pfälzisch, Schwäbisch und Bayerisch. In der neuen Reihe soll jeder von ihnen auch noch einmal solo vorgestellt werden.

DIe ungeschönte Direktheit des Pfälzischen

„Wir möchten den Dialekt aus der Schmuddelecke herausholen“, sagte Blank. Mit einem polyglotten Ensemble setzte er auf die Mittel des Musikkabaretts. Die Idee entstand vor Jahren bei einem Künstler-Stammtisch. „Vier Schwaben in der Diaspora“, einer davon war Blank, seien die treibende Kraft gewesen, als es darum ging, einen Abend in Mannheim zu etablieren, der dem süddeutschen Dialekt in seiner ganzen Bandbreite gewidmet sein sollte.

Warum eigentlich, stand die Frage damals wie heute im Raum, muss ein Dialekt seinem Sprecher peinlich sein? Die Mundart sei kein Makel oder gar ein Zeichen von Rückständigkeit. Dialekt sei Haltung, Herkunft und Herzschlag. Deshalb wollen Blank und seine Mitstreiter ihn auf die Bühne holen. „An vier Abenden feiern wir die Wucht und Wärme des Schwäbischen, die ungeschönte Direktheit des Pfälzischen, die klangvolle Kraft des Bayerischen und die rau-charmante Eigenständigkeit des Mannheimerischen“, ließ Blank bei der sprachlichen Vernissage anklingen. Die Premiere war als Hommage an alle vier Dialekte gedacht. Ein „Mundart-Kleeblatt“.

Maultaschen und Pfälzer Wein

Ergo wurde auf der Bühne munter drauflos gebabbelt und gesungen. Hermann Hoffmann setzte mit dem Akkordeon die ersten Töne. Er spielte den „Marsch der Steiger“, die inoffizielle Hymne des Saarlandes. Und weil die Pfalz nur einen Katzensprung über den großen Fluss entfernt liegt, schloss sich das Stück „Ja, so ein guter Pfalzwein“ gleich an. Texte lagen zum Mitsingen aus.

Alle mitwirkenden Künstler werden noch einmal als Solisten ihren Heimatdialekt vorstellen. Wolfram Blank sorgte für einen Vorgeschmack auf seinen Auftritt am Sonntag, 19. April, bei dem die Devise heißen wird: „Jetzt geit’s Schwäbisch uff d’Ohra.“ Dann sollen jene Schwaben, die mit ihm das Los der Diaspora in der Kurpfalz teilen, munter „singet und schwätzet“. Blank, der von der Alb stammt, redete und frotzelte seiner Muttersprache das Wort, deren Lautbestand „höher und reicher als das Standarten-Deutsch“ sei. Dazu wurden Maultaschen und Pfälzer Wein gereicht.

Mehr Mundart

Mit Christian Gerdon am Klavier servierte ausgerechnet ein Pfälzer Bub eine musikalische Hommage an Mannheim und die Kurpfalz. Schon an diesem Sonntag, 22. März, wird er dem Publikum noch mehr Songs in Pfälzer Mundart darbringen. Mal zum Lachen, mal reflektiert, mal philosophisch, doch immer sehr nah am Menschen. Michael Boltz stimmte in bester Singer-Songwriter-Manier eine gleichermaßen pfälzische Version von Bob Dylans Song „Bob Dylans Dream“ an.

Lokalpatrioten, die sich mit dem Slogan „Monnem Vorne!“ identifizieren, sei die Veranstaltung am Montag, 13. April, ans Herz gelegt. An diesem Abend erklären Doris Glaser und Gäste, was es damit und anderen populären Redewendungen aus dem Monnemerischen auf sich hat. Einen Vorgeschmack lieferte sie schon mal, indem sie ausgewählte Passagen aus der fabelhaften Wortschatzauslese von Kurt Bräutigam „So werd bei uns geredd“ vorlas. Anders als man es von anderswo kennen mag, haben die Mannheimer ihrer recht speziellen Kurpfälzer Mundart nie den Rücken gekehrt. „Sie haben sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit fröhlich gesprochen“, sagte Glaser. Zu den Liedern, die das Lebensgefühl der Einheimischen beschreiben, gehört das ikonische „Oh Monnem is schää“, das sich melodisch an das Chanson „Les Champs Élysées“ anlehnt. Das Publikum sang aus vollem Herzen mit.

Im Netz

Alle Termine findet man unter www.orffeostudio.de.

