Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) lädt für Sonntag, 9. Oktober, 10 bis 15 Uhr, zur „Herbst-Stadtwanderung grünes Ludwigshafen“ von Ludwigshafen-Mitte in den Norden der Stadt ein. Treffpunkt ist am Eingang zum Friedenspark (Stadtteilbrunnen). Es geht von der Innenstadt nach Edigheim durch Parks und Freiflächen, vorbei an Weihern und Gräben, an neuen und alten Wohnbaugebieten. Es soll Zeit bleiben, Eindrücke von der Stadtnatur zu sammeln, aber auch festgehalten und berichtet werden, wo das Grün noch fehlt oder wo der Weg nicht so attraktiv ist. Die Wanderung wird soll vier bis fünf Stunden dauern, inklusive Pausen zum Beobachten, Essen und Trinken (Rucksackverpflegung). Von Edigheim oder Oppau (je nach Wetter und Müdigkeit der Teilnehmer) geht es dann per Bus und/oder Straßenbahn in die Innenstadt zurück. Die Teilnahme ist kostenlos, die Kosten für die Rückfahrt mit dem Nahverkehr müssen selbst getragen werden. Die Wanderung findet nur bei trockenem Wetter statt. Anmeldung per E-Mail an ludwigshafen@bund-rlp.de.