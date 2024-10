Faustball in der Vorderpfalz – das ist weit mehr als Zweite Bundesliga bei den Aktiven und deutsche Spitze in den Altersklassen. Faustball in der Region ist auch Breitensport und jede Menge familiäre Zusammengehörigkeit über Vereinsgrenzen hinaus. Das wird seit über 20 Jahren beim Herbstturnier des VfB Altrip deutlich.

Fünf Frauen hatten in Altrip die Männer im Griff. Die Jüngste davon sogar besonders lautstark. „Das Spiel endet in fünf, vier, drei, zwei, eins“, und mit einem ohrenbetäubenden Signal aus der Trillerpfeife beendete Sophia Mauß die Begegnungen in der Sporthalle am Rheindamm. Die Zehnjährige war das jüngste Mitglied der Turnierleitung. Nervös war sie deshalb nicht. „Sie ist schließlich schon in der dritten Generation im Verein“, erklärte Sandra Heibrock, stellvertretende Abteilungsleiterin des Veranstalters. Und für Nervosität gab es auch aus anderem Grund keinen Anlass, denn Faustballer gehen fair miteinander um. Erst recht, wenn sich Ausrichter, Unparteiische und natürlich die teilnehmenden Mannschaften seit Jahren und teilweise sogar schon seit Jahrzehnten kennen.

„Wir wollten ein Turnier unterhalb des Bundesliganiveaus anbieten“, erklärte Heibrock den Anlass des Vorbereitungsturniers. Deshalb seien bewusst Verbandsligisten aus dem Süden der Republik angeschrieben worden. Und Vereine wie der TSV Dennach aus dem schwäbischen Enzkreis, der TSV Schluttenbach aus dem Landkreis Karlsruhe oder Ober-Laudenbach von der hessischen Bergstraße folgten der Einladung aus Altrip seit Jahren gerne. „Viele fragen schon beim Turnier nach dem Termin für das kommende Jahr“, so Heibrock.

Derby zum Auftakt

Aber natürlich funktioniert auch die Nachbarschaftshilfe. So trafen gleich zum Auftakt die beiden Verbandsliga-Konkurrenten TSV Ludwigshafen und der VfB Altrip aufeinander, trennten sich nach der zweimal achtminütigen Spielzeit schiedlich-friedlich mit einem 12:12-Unentschieden. Für beide eine gute Vorbereitung, startet doch die Verbandsligasaison in der Pfalz bereits am kommenden Wochenende. Vereine aus anderen Bezirken haben noch eine Woche mehr Zeit für die Vorbereitung. Spiele gegen Mannschaften auf ähnlichem Niveau sind dabei aber eine schöne Alternative zum Training.

Wobei bei aller Freundschaft auch der sportliche Gedanke des Turniers nicht zu kurz kam. Schon gar nicht bei den Gastgebern, die sich als Gruppenzweite für das Halbfinale qualifiziert hatten, dort aber dem TSV Dennach deutlich (11:22) unterlegen waren. Im anderen Halbfinale setzte sich die TSG Darmstadt gegen den TSV Schluttenbach sogar fast noch ein wenig deutlicher durch (22:9). Im Finale sichert sich dann Darmstadt den Turniersieg. Aber auch für die Gastgeber endet das Turnier mit einem erfreulichen Resultat: Hier stand es nach der regulären Spielzeit noch Unentschieden, ehe die Gastgeber in der Verlängerung ihr Herz in beide Hände nahmen, sich mit 19:17 durchsetzten und das eigene Turnier damit auf dem dritten Platz beendeten.

Kein Problem für alle Mannschaften. Immerhin wurden beim Turnier schon die nächsten Freundschaftsbesuche ausgemacht. „Wir sind regelmäßig beim Sommerturnier in Dennach zu Gast, und der TSV ist hoffentlich 2027 auch wieder bei uns, wenn wir Jubiläum feiern“, so Heibrock. Unterhalb der Bundesliga geht es schließlich im Faustball um deutlich mehr. Es geht um Freundschaft und Geselligkeit.