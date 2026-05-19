Ludwigshafen bietet erstmals eine Ferienbetreuung in den Herbstferien für Grundschulkinder an. Die Anmeldung läuft bereits.

Die Stadt Ludwigshafen bietet in diesem Jahr erstmals eine Ferienbetreuung in den Herbstferien für Grundschulkinder an. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Hintergrund ist die neue Ganztagsförderung.

Das Angebot richtet sich an alle Grundschulkinder mit Wohnsitz in Ludwigshafen und findet in der ersten Herbstferienwoche vom 5. bis 9. Oktober statt. Die Kinder werden täglich von 8 bis 16 Uhr betreut.

Nach Angaben der Stadt stehen Spiel, Sport und Bewegung im Mittelpunkt des Programms. Außerdem erhalten die Kinder einen Mittagsimbiss sowie Getränke.

Die Betreuung wird an drei Standorten angeboten: an der Integrierten Gesamtschule Edigheim, der Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus in Friesenheim sowie an der Schillerschule in Mundenheim.

Die Angebote stehen Kindern aus allen Stadtteilen offen – unabhängig davon, ob sie bereits für die Betreuende Grundschule Plus angemeldet sind. Bei der Platzvergabe werden Erstklässler bevorzugt berücksichtigt, da für sie durch das Ganztagsförderungsgesetz ein Rechtsanspruch besteht. Für Kinder der Klassen zwei bis vier werden freie Plätze nach Verfügbarkeit vergeben.

Die Anmeldung ist ab sofort unter www.ludwigshafen.de/ganztagsfoerderung möglich. Die Gebühren richten sich nach dem Einkommen der Eltern.

Fragen beantwortet die Abteilung Ganztagsförderung per E-Mail an ferien@ludwigshafen.de.