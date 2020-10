Am 11. Oktober findet zum dritten Mal der „Europäische Tag der Restaurierung“ statt. An dem Aktionstag rund um das kulturelle Erbe geben Restauratoren Einblicke in ihre Arbeit. Auch die Experten der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg stellen aktuelle und bereits abgeschlossene Restaurierungsprojekte vor. Die Sonderführung um 13.30 und 14.30 Uhr im Schloss Mannheim stellt die aufwendigen Maßnahmen zum Erhalt der großformatigen Tapisserien (Wandteppiche) vor, die rund zehn Jahre dauerten. Die Teilnehmerzahl je Termin ist auf zehn Personen begrenzt, daher ist eine Anmeldung unter Telefon 06221/658 880 erforderlich. Den Umgang mit dem kulturellen Erbe greifbar zu machen: Das ist das Ziel des Aktionstages. Diane Lanz gibt in ihrem Vortrag Einblicke in die aufwendigen Restaurierungsarbeiten an den großformatigen Tapisserien. Die als verschollen geglaubte Sammlung konnte 1995 zurückerworben werden. Die Restauratorin berichtet außerdem von der Herausforderung, die großformatigen Tapisserien im Mannheimer Schloss zu hängen.