Die Gesundheitsinitiative „Plus“ setzt sich dafür ein, bei Drogenabhängigen die Anzahl der Hepatitis C-Infektionen zu reduzieren und die gefährliche Krankheit zu heilen. Seit fünf Jahren läuft das Projekt. Die Verantwortlichen ziehen jetzt eine positive Zwischenbilanz.

Hepatitis C ist eine Leberentzündung, die durch ein Virus verursacht wird. Die ansteckende Erkrankung wird beispielsweise über ein unsauberes Spritzenbesteck oder unhygienisch gestochene Tattoos verbreitet. Unbehandelt kann sie zum Tod führen. Bei bis zu einem Drittel der Betroffenen kann sie nach Angaben der Deutschen Leberhilfe zu Spätfolgen wie Zirrhose und Leberkrebs führen. Durch neue Medikamente ist Hepatitis C jedoch mittlerweile fast immer heilbar.

Im Herbst 2015 hat sich in Ludwigshafen unter Federführung des Sozialdezernats der Stadt ein runder Tisch gegründet, um der Ausbreitung der Krankheit den Kampf anzusagen. In dem Netzwerk haben sich Drogenberatung, Streetworker, niedergelassene Ärzte, das Klinikum, die Street Docs, Vertreter von Krankenkassen, der Aids-Hilfe, des Biopharmaunternehmen Abbvie und des Jobcenters zusammengeschlossen. „Wir haben in den vergangenen fünf Jahren große Fortschritte für unsere Klienten der Drogenhilfe machen können“, zieht Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) eine positive Zwischenbilanz. Die Gesundheitsinitiative „Plus“ sei ein voller Erfolg. Die medizinische Versorgung der Drogenkonsumenten in Ludwigshafen sei deutlich verbessert worden, insbesondere bei Infektionskrankheiten wie Hepatitis C. Zudem sei der Anteil der Drogenkonsumenten gestiegen, die ein Ersatzpräparat statt eine harte Droge einnehmen. Die Rate bei der sogenannten Substitutionstherapie habe im Jahr 2019 bei 43 Prozent gelegen.

Modellprojekt geplant

Darüber hinaus will die Stadt mit weiteren Partnern das Hilfsprojekt „Mut“ ins Leben rufen. Die Abkürzung steht für „Niedrigschwellige Multimodale (Psycho-)Therapie und Hilfekoordination“. Das Modellprojekt hat die psychotherapeutische Unterstützung von Menschen zum Ziel, die Drogen oder Medikamente konsumieren, um einen Rausch zu bekommen und dabei ein Suchtverhalten entwickeln. Da viele dieser Menschen auch noch an einer weiteren psychischen Störung leiden, es aber nur wenige schaffen, eine Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, wurde in einem „Plus“-Arbeitskreis die Idee einer niedrigschwelligen Therapie in den Räumen der Drogenhilfe entwickelt. Die Betroffenen müssen für eine Psychotherapie nicht wieder in eine weitere Praxis gehen, sondern erhalten ihre Therapie vor Ort bei der Drogenhilfe, die sie kennen. Die Macher hoffen auf eine finanzielle Förderung durch den Bund, um künftig einen wichtigen Baustein bei der Versorgung von psychisch kranken Drogenkonsumenten schaffen zu können.