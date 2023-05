Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hendrik Wagner ist der treffsicherste Spieler der Eulen Ludwigshafen in dieser Saison. Der Rückraumspieler hielt mit seinen Toren die Eulen im Rennen um den Klassenverbleib. Nach dem 24:24 in Minden und dem feststehenden Abstieg äußert sich der 23-Jährige zu seiner Zukunft.

Hendrik Wagner, danke, dass Sie sich so kurz nach diesem schweren Moment den Fragen stellen. Was geht in Ihnen jetzt vor?

Gar nichts. Ich fühle momentan nichts. Nur Leere.