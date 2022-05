„Nächstes Jahr wollen wir wieder groß feiern“, kündigte Friedrich Bauer an. Die als Ersatz für das Hemshoffest durchgeführte Kerwe auf dem Goerdelerplatz sei zumindest ein kleines Trostpflaster für die Schausteller gewesen. Nicht mehr. Aber eben auch nicht weniger.

Bauer, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, war an allen drei Veranstaltungstagen auf dem Festplatz. „Es war immer ein bisschen was los“, berichtete er. Deshalb seien auch die Schausteller in dem kleinen Vergnügungspark nicht unzufrieden gewesen. Und auch die Geselligkeit sei nicht zu kurz gekommen. „Immerhin war das die einzige Kerwe in Ludwigshafen mit gleich acht Ausschankstellen.“ Und auch der nur halbe Platz, auf dem das Fest stattfand, habe seine Vorteile gehabt: „Wir mussten den Wochenmarkt nicht verlegen und konnten weniger Beschilderung stellen“, resümierte Bauer.

Jubiläum wird 2023 gefeiert

Allerdings wäre mit dem ganzen Platz auch das Angebot größer gewesen. „Aber bei den zusätzlichen Schaustellern hätten wir uns dann bedankt und ihnen sagen müssen, dass sie nächstes Jahr nicht wieder zu kommen brauchen“, erläuterte Bauer. Denn 2023 wollen die Vereine auf die andere Platzhälfte zurückkehren. „Dafür haben wir in diesem Jahr gespart.“ Und dann werde auch das kleine Jubiläum – in diesem Jahr wäre das 45. Hemshoffest gewesen – wieder mit großem Bühnen- und Musikprogramm durchgeführt, versprach Bauer. „Darauf freuen sich auch die Schausteller“, wusste er aus Gesprächen mit diesen.