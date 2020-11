Ein Trickdieb hat laut Polizei am Dienstag im Hemshof eine Seniorin überlistet. Gegen 16.50 Uhr klingelte der Unbekannte in der Fabrikstraße bei der 78-Jährigen und behauptete, seine Oma sei gerade verstorben, weshalb er dringend einen Zettel und einen Kugelschreiber benötige. Weil sie dem jungen Mann helfen wollte, gewährte die Seniorin ihm Zutritt zu ihrer Wohnung. In einem unbeobachteten Augenblick gelang es dem Gauner, die Handtasche sowie Schmuck der 78-Jährigen zu erbeuten. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, kräftige Statur. Er trug eine graue Jacke. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.