Nur in Ausnahmefällen dürfen Fahrzeuge langsam durch eine Fußgängerzone rollen. In der Prinzregentenstraße im Hemshof kümmert das viele Autofahrer nicht. Bei einer Polizeikontrolle im Feierabendverkehr sind daher nun ein Dutzend Verkehrssünder teuer verwarnt worden.

Gegen 15.30 Uhr am Mittwochnachmittag ist die Prinzregentenstraße ziemlich menschenleer. Vor einigen Bars sitzen Männer allein oder in kleinen Gruppen. An einem trockenen