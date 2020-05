In der Nacht zum Freitag haben vier Unbekannte im Hemshof randaliert und dabei mehrere geparkte Autos beschädigt. Laut Polizeiangaben waren die Täter kurz nach Mitternacht in der Goethestraße unterwegs. Sie sollen zwischen 18 und 21 Jahre alt sein. Sie gingen in Richtung Goerdelerplatz und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung. Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621/963-2222.