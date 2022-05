Weil er mit einem 50-jährigen Autofahrer zusammengestoßen ist, der laut Polizei am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf der Leuschnerstraße in Richtung Goerdeler Platz unterwegs war, ist ein 35-jähriger Radfahrer gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Den Beamten zufolge wollte der Autofahrer in die Liebigstraße abbiegen und kollidierte dabei mit dem Radfahrer, der in der Leuschnerstraße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war.