Im Hemshof endet ein Leerstand. An Stelle von ambitionierter Küche mit Sterne-Anspruch ist ab Montag in der Welserstraße 25 aber Herzblut Trumpf. Italienisches Herzblut genau genommen. Im „Rosso Vivo“ schmeckt die neapolitanische Pizza laut Ankündigung des singenden Pizzabäckers Narro Vitale nämlich „Genau so, wie eine Pizza schmecken soll.“

Zweites Standbein

Ludwigshafen bekommt eine Zweigstelle. Das Rosso Vivo im Hemshof wird das zweite Standbein einer Mannheimer Pizzeria, die sich seit 2018 im Mannheimer Quadrat N6 hält. Narro Vitale selbst singt Loblieder auf die Pizzen. Und das nicht nur zur Eröffnung mit geladenen Gästen. „Die Pizza Neapolitana ist der Urtyp für alle Pizzen. Da steckt vor allem jede Menge Gefühl in der Herstellung.“ Damit könne sich keine andere Pizza vergleichen.

Für den Standort im Hemshof bedeutet der Neuanfang dennoch einen Umbruch. Nach Marly und Atable mit höheren, ja Sterneansprüchen, sollen sich Besucher nun in echt italienischer Atmosphäre willkommen fühlen. Roberto Esposito und Giuseppe Lo Presti betreiben seit vier Jahren das Mannheimer Lokal und haben sich nun für den Schritt über den Rhein entscheiden. „Damit es hier auch eine leckere Pizza Neapolitana gibt“, so Vitale im Namen seiner Freunde. Und so wirbt das Lokal damit, sowohl perfekt für ein Business Lunch, aber auch ein gemütliches Abendessen unter Freunden und Familie zu sein.