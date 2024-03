Er habe Pfefferspray ins Gesicht gesprüht bekommen. Das hat ein junger Mann hat am Dienstag gegen 23.20 Uhr dem Angestellten einer Pizzeria am Goerdeler Platz im Hemshof erzählt. Der junge Mann ging laut Polizei zur Toilette, kam nach wenigen Minuten zurück und verließ das Lokal wieder ohne weitere Angaben zu machen. Etwa zur gleichen Zeit meldeten Passantinnen einen am Goerdeler Platz geparkten und stark beschädigten Porsche Carrera. Nach ersten Ermittlungen dürfte dieser durch Schläge mit einem Stock oder Ähnlichem beschädigt worden sein. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Sachverhalten besteht, ist derzeit unbekannt. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.