Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag einen Rollerdiebstahl im Hemshof beobachtet haben. Laut Polizeibericht wurde der Motorroller am Dienstag zwischen 14 und 16.45 Uhr von Unbekannten vor einem Wohnanwesen in der Gartenstraße gestohlen. Eine Zeugin fand den beschädigten und kurzgeschlossenen Roller gegen 17 Uhr in der Nähe des Gräfenauparks. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefon 0621 963-2222.