Der Ortsbeirat Nord will eine fraktionsübergreifende Kommission bilden, die prüfen soll, nach welchen Persönlichkeiten Straßen und Plätze im Stadtteil Nord umbenannt werden könnten. Welche Orte dafür in Frage kämen, soll die Stadtverwaltung ermitteln. Das hat der Ortsbeirat am Dienstag einstimmig beschlossen. Die Initiative dafür ging von Bernhard Wadle-Rohe (Linke) aus, der vorgeschlagen hatte, den runden Platz am Friedenspark nach der Kinderärztin Edith Leffmann zu benennen. Die Jüdin und Kommunistin wurde in der Nazi-Zeit verfolgt und praktizierte in der Nachkriegszeit in Ludwigshafen. Eine Gedenktafel an dem Haus, in dem sie praktiziert hatte, erinnert seit 2013 an die Medizinerin, die vom Volksmund auch der „Engel vom Hemshof“ genannt wurde, weil sie alle Kinder behandelte. Wadle-Rohe schlug außerdem vor, die nach einem General benannte Hartmannstraße in Abdurrahim-Özüdogru-Straße umzubenennen. Der gebürtige Türke war eines der Opfer der Mordserie der rechtsterroristischen Vereinigung „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) und wurde im Juni 2001 in Nürnberg erschossen.