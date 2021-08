Die Fraktion der Grünen im Ortsbeirat Nord fordert ein Quartierbüro für den Hemshof. „Die Probleme im Hemshof müssen nicht diskutiert, sondern beherzt angepackt werden“, sagt Gisela Witt. Sie ist Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Ortsbeirat und sitzt für die Grünen im Rat im Stadtrat. Vorschläge dafür gebe es genug, „gerade auch aus dem Ortsbeirat“. Es reiche nicht aus, immer wieder die Vermüllung und das Verkehrschaos anzusprechen. Witt sagt: „Die Probleme liegen tiefer.“ Die Nahversorgungssituation sei unbefriedigend, die ÖPNV-Anbindung und die Wegeführung für Fußgänger und Radfahrer unzureichend. Es werde „viel übereinander und wenig miteinander geredet“. Deshalb sei ein Quartierbüro wichtig. „Die verschiedenen Gruppen müssen ihre gemeinsamen Interessen entdecken. Die überwiegende Mehrheit will in einem sauberen, freundlichen Stadtteil leben, in dem niemand auf der Straße Angst haben muss“, sagt Gisela Witt.