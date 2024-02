Nach einem lautstarken Streit im Hemshof musste am Mittwochabend die Polizei eingreifen. Gegen 20 Uhr hatten sich in der Rohrlachstraße eine 39-Jährige und ein 42-Jähriger gezofft. Während der Schlichtung durch die Beamten beleidigte die 39-Jährige diesen und war durchweg unkooperativ, so die Polizei. Da sie den Anweisungen keine Folge leistete, wurden ihr Handfesseln angelegt. Nachdem sich die Frau kurze Zeit später wieder beruhigt hatte, konnten der Streit geschlichtet und die Handfesseln gelöst werden.