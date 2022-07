Ein Küchenbrand in einer Wohnung in der Pettenkoferstraße (Nord) hat am Sonntag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Sie war kurz nach 9 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen stießen die Wehrleute durch das verrauchte Treppenhaus des viergeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes in die Wohnung im dritten Stock vor und konnten den Brand löschen. Verletzt wurde niemand, alle Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr war mit 28 Kräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz.