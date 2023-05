Das Hemshof-Fest kommt zurück. Stattfinden wird es von Freitag, 2. Juni bis Sonntag, 4. Juni im Stadtquartier auf dem Goerdelerplatz. Während der Zeit der Corona-Pandemie hatte das Stadtteilfest drei Mal ausfallen müssen, zuletzt war es 2019 gefeiert worden. „Es wird nicht mehr ganz den großen Rahmen haben wie vor der Pandemie“, teilte Lukom-Marktmeister Friedrich Bauer in seiner Funktion als FDP-Ortsbeirat der Nördlichen Innenstadt in der jüngsten Sitzung mit. So seien die ehemals acht Ausschankstellen beim kommenden Fest auf drei reduziert worden. Trotzdem werde es ein tolles Fest, zeigte er sich überzeugt. Bereits am Freitag beginnt das Musikprogramm ab 18 Uhr mit der Partyband „Poor Boys“. Nach der offiziellen Eröffnung am Samstag um 14 Uhr durch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sorgen „Kraft & Kraftin“ für musikalische Unterhaltung. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, ab 14 Uhr gibt es DJ-Musik mit dem Duo „Logo“. Wie Ortsvorsteher Osman Gürsoy (SPD) einräumte, sei es „dieses Mal eine schwere Geburt“ gewesen, das Fest auf die Beine zu stellen. „Wichtig ist, dass es stattfindet“, betonte er.