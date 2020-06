Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht auf Montag die Fensterscheibe eines Lokals in der Dessauer Straße im Ludwigshafener Hemshof mit einem Stein sowie einem Gullydeckel eingeworfen. Es werden Zeugen gesucht: Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.