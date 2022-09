Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Mittwoch gegen 3.30 Uhr ein Auto in einem Parkhaus in der Mottstraße (Hemshof) vollständig ausgebrannt. Der Polizei zufolge erlitt ein 32-Jähriger beim Versuch, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, eine Rauchvergiftung und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen, der Rettungsdienst und die Polizei mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 entgegen.