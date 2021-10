Der Polizei ist es am Donnerstag gelungen, einen 48-jährigen Exhibitionisten auf einem Spielplatz in der Gräfenaustraße zu kontrollieren und vorläufig festzunehmen. Gegen 17.30 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge gemeldet, dass der Mann auf dem Spielplatz an seinem Glied manipuliert. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 48-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet nun wegen exhibitionistischer Handlung ein Strafverfahren nach § 183 Strafgesetzbuch.