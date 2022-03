Drei Männer haben am Donnerstagnachmittag einen 37-Jährigen im Hemshof ausgeraubt und dabei mehrere Tausend Euro erbeutet. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Überfall gegen 15 Uhr an der Ecke Marienstraße / Prinzregentenstraße. Tatverdächtig seien drei Männer. Nachdem der 37-Jährige ihnen das Bargeld sowie sein Handy übergeben habe, seien sie in einem blauen Kleinwagen mit französischem Kennzeichen geflüchtet. Eine Fahndung nach dem Wagen verlief ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an. Einer der Täter soll etwa 25 bis 35 Jahre alt und zirka 1,75 Meter groß sein. Er trug einen Bart. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.