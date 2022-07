Ein Auto ist am Donnerstagmittag im Hemshof ausgebrannt. Das Feuer griff auf zwei weitere Fahrzeuge und Hausfassaden angrenzender Gebäude in der Kanalstraße über. Die Feuerwehr rettete drei Menschen aus einem verrauchten Gebäude. Eine 60-jährige Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war das Auto während der Fahrt durch die Kanalstraße kurz vor 12 Uhr in Brand geraten. Der 56-jährige Fahrer stoppte und verließ das Fahrzeug, das in Flammen aufging. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Feuerwehr löschte das Feuer und die Folgebrände. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 30.000 Euro. Zwei Autos sind Totalschaden, bei einem weiteren Wagen wurde das Heck beschädigt. Die Hitze verursachte außerdem Schäden an Fenstern, Rollläden, einer Haustür und einer Fassade. Betroffen waren vier Gebäude. Die Feuerwehr Ludwigshafen war mit 26 Mann und acht Fahrzeugen im Einsatz. Den Wehrleuten gelang es nach eigenen Angaben, die Brände rasch zu löschen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.