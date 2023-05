Ein 16-Jähriger ist am Freitag im Hemshof mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, geriet der Jugendliche um 17.15 Uhr in der Böhlstraße in Streit mit einer Gruppe anderer Jugendlicher. Während des Streits raubte die Gruppe dem 16-jährigen unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621-9632222.