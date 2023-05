Ein 14-Jähriger ist laut Polizei am Sonntag gegen 20.15 Uhr von einem Unbekannten an der Haltestelle Marienkirche (Bürgermeister-Grünzweig-Straße, Hemshof) zu Boden gestoßen und verletzt worden. Der Angreifer fuhr mit der Straßenbahnlinie 10 in Richtung Hauptbahnhof davon. Er wird wie folgt beschrieben: 35 Jahre alt, blond, etwa 1,85 Meter groß, korpulent. Er trug einen Ziegenbart, hatte Tätowierungen am linken Arm und war mit einem gelben Shirt und einer blauen kurzen Hose bekleidet. Zudem führte einen Rucksack mit sich. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.