Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Gestern haben wir auf dem Theaterplatz Paul Rothenbücher getroffen. Der 33-Jährige stammt aus der Nähe von Kusel, arbeitet in Ludwigshafen, lebt in Mannheim und ist am liebsten mit dem Fahrrad unterwegs.

Sie selbst tragen einen Helm. Wie stehen Sie zu einer Helmpflicht für Radfahrer?

Für Kinder sollte ein Helm auf alle Fälle verpflichtend sein. Als Erwachsener hat jeder selbst ein Recht darauf, sich zu gefährden. Ich selbst fahre immer mit. Allerdings kann ich verstehen, dass so ein Helm eine zusätzliche Investition ist. Vielleicht könnte man Helme künftig zusammen mit dem Fahrrad verkaufen.

Wie sind Sie in die Region gekommen?

Ich habe in Ludwigshafen an der Hochschule studiert, bin dann zum Studium nach Mannheim gewechselt. Jetzt bin ich Sozialarbeiter. Eigentlich wollte ich damit in Mannheim bleiben, aber dort gab es keine Stelle. Die Einstellungssituation in Ludwigshafen war da um einiges besser. Hier waren viele Stellen offen. Deshalb bin ich wieder hier und habe zwei halben Stellen. Eine bei der Stadtverwaltung und eine bei einem freien Träger.

Dieses Jonglieren mit halben Stellen oder auf Stundenbasis fasziniert mich immer wieder. Wie kommt man damit klar, wenn man davon betroffen ist?

Es geht schon. Aber das Ziel ist natürlich eine Vollzeitstelle.

Kusel und die Metropolregion sind grundlegend unterschiedlich. Wie fühlen Sie sich hier aufgehoben?

Ich habe festgestellt, dass ich mich in einer Stadt wohler fühle. Ich mag sowohl Ludwigshafen als auch Mannheim. Ich weiß das kulturelle Angebot zu schätzen und genieße die Museen oder auch Kinobesuche. Während des Studiums war ich sehr im kulturellen Bereich unterwegs. In Ludwigshafen mag ich zum Beispiel das Filmfestival. In Sachen Kneipenkultur hat dafür Mannheim Vorteile. Ich habe dort zunächst in den Quadraten gewohnt. Das war dafür optimal, das waren alles sehr kurze Wege.

Hiergeblieben bin ich aber auch der Liebe wegen, zusammen wohnen wir jetzt mittlerweile etwas außerhalb, aber das ist auch okay. Mit dem Fahrrad habe ich es von dort auch nur acht Kilometer zu meinem Arbeitsplatz.

Am Wochenende war das kulturelle Angebot zwischen Filmfestival, Technofestival an der Blies und Kellereifest gefühlt besonders groß. Wofür haben Sie sich entschieden?

Das Kellereifest hatte ich zugegebenermaßen gar nicht auf dem Schirm. Aber ich bin auch kein Freund von großen Menschenmassen, und musikalisch ist Techno nicht so meins. Aber wir waren auch nicht auf dem Filmfestival. Wir waren außerhalb auf einem Weinfest. Meine Freundin stammt aus Landau. Deshalb zieht es uns an den Wochenenden eher dorthin, um Freunde zu treffen.