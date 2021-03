In der Debatte um die vom Geschwister-Scholl-Gymnasium angeregte Umbenennung des Fickeisenplatzes direkt vor ihrer Schule in Sophie-Scholl-Platz stellt Süd-Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) klar, dass er – entgegen jüngster Behauptungen – mehrfach den Kontakt zur Schulleitung gesucht und inzwischen auch mit dieser gesprochen habe. Das zu betonen, sei ihm wichtig, weil ihm das Thema am Herzen liege und er seine Aufgabe als Kümmerer ernst nehme.

Sondersitzung am 19. März

Am 3. März hatte der Ortsbeirat eine Umbenennung mit knapper Mehrheit abgelehnt, damit Karl Ludwig Fickeisen nicht in Vergessenheit gerate. Der vermögende Kaufmann hatte der Stadt 400.000 Mark gespendet für den Bau eines Waisenhauses, das die Nazis 1935 schlossen. Im Nachgang kritisierten Grüne, SPD und Linke das Votum.

Vor einer Woche präsentierte Heller einen Kompromissvorschlag, der beiden Anliegen gerecht werden soll. Am Freitag (16 bis 19 Uhr, Stadtratssaal im Rathaus) ist eine öffentliche Sondersitzung des Ortsbeirats anberaumt. Die Anregung der Schule kam anlässlich des bevorstehenden 100. Geburtstags der Widerstandskämpferin Sophie Scholl (9. Mai), die 1943 von den Nazis ermordet worden war.