Zwei Wochen nach der offiziellen Eröffnung der Badesaison an der Blies müssen die Mitglieder des Fördervereins erstmals auf den Liegewiesen und in den sanitären Einrichtungen Hand anlegen: Sie sind am Samstag, 23. Mai, von 8 bis 10 Uhr zum ersten von insgesamt fünf geplanten „Helfertagen“ in dieser Saison aufgerufen. Ein großer Aufwand ist wegen der erst kurzen Badesaison und wetterbedingten „Auszeiten“ noch nicht erforderlich – aber die Wildvögel und besonders die zahlreichen Nilgänse haben bereits ihre unliebsamen Hinterlassenschaften auf den Wiesen verteilt. Fördervereinschef Mathias Vogl sagt: „Wir wollen vom Start weg die Anlagen sauber und in Schuss halten. Wer mithilft, ist zu einer kostenlosen Verpflegung eingeladen.“ Weitere „Helfertage“ folgen am 13. Juni, 4. Juli, 25. Juli und 8. August.