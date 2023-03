Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schulsozialarbeiterin Anuschka Hinz und Mitarbeiter der Gräfenau- und Goetheschule Nord wollten Kinder im Hemshof in der Corona-Krise mit gebrauchten Gesellschaftsspielen überraschen. Gesagt, getan. Nicht nur Kollegen steuerten einiges bei. Am Ende kamen an die 500 Spiele zusammen.

Uno, Skip-Bo, Halli Galli oder ganz klassisch Mensch ärgere dich nicht, Memory und Vier gewinnt – die Grundschüler lieben Gesellschaftsspiele und können auch im „normalen“