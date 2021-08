„Raumschiff Sonderpreis“ – der Titel löst die Erwartung von Spaß und Satire aus. Das Mannheimer Rhein-Neckar-Theater bleibt darin auch nichts schuldig. In der rasanten Inszenierung prasseln die schrägen Pointen sogar musikalisch und tänzerisch.

Das Cockpit eines Raumschiffs ist handwerklich der Kult-Serie nachempfunden. Wie erstaunlich effektfähig es ist, erlebt man auf dem Höhepunkt der knackigen Story, die sich Markus Beisel ausgedacht hat. Der Intendant des Rhein-Neckar-Theaters ist Texter, Komponist und Regisseur der meisten Produktionen. Außerdem auch Darsteller, aber dann führt nach altem Theaterbrauch ein anderer Regie, hier Felicitas Hadzik.

Ein bösartiges Virus

Im Auftrag der Planetenvereinigung Starhansa ist Raumschiff Sonderpreis auf Forschungsreise zum Planeten Erde. O Schreck, was finden sie da vor? Ein kaum wiederzuerkennendes verwüstetes Land. Eine feindliche Spezies hat ein Virus in das Internet der Erdlinge eingeschleust, um diese zu vernichten und die Erde für sich in Besitz zu nehmen. Klar, dass die heldenmütige Crew die Erde rettet und das Internet zerstört.

Die Vier zelebrieren ihre Diversität. Jeder macht jeden höhnisch anzüglich herunter. Für die Zuschauer ist das ein Riesenvergnügen. In der Gefahr sind sie dann heldisch geeint. Da entwickeln auch Memmen und Drückeberger wie der geschwätzige Captain Cassias Heldenmut.

Föten vom Wühltisch

Markus Beisel im lässigen Shirt spielt den Captain mit tuntiger Agilität. Schließlich stammt er vom Planeten „Schlappzitter“ oder so ähnlich, wo es zwei in einer Person vereinte Geschlechter gibt. Die Schlappzitterer werden immer zahlreicher, denn man/frau kann sich schon auf dem Klamottenwühltisch einen Fötus einfangen.

Auf dem Planeten des knurrigen, von Kopf bis Fuß stahlgrauen Commander Kronk leben die Einwohner in Erdlöchern. Sie haben kein Internet und werfen sich ihre Botschaften auf Stahlplatten zu. Aber Commander Konk, alias Sascha Fischer, löst blitzschnell jedes IT-Problem. Die beiden Frauen in kurzen schwarzen Glockenröckchen mit knallgelbem und knallrotem Top sind sehr hübsch anzusehen. Die Wissenschaftlerin Ambrosia, Patricia Kain, ist eine quirlige Frohnatur. Auf ihrem Heimatstern hatten das alle in den Genen. Sie sind leider ausgestorben, weil sie zu fröhlich waren.

Lieutenant Commander Andrea Hrtschd wurde als Baby von der Erde entführt, um sie seit 30 Jahren für Erdlingsangelegenheiten auszubilden. Anja Rüge gibt sie irdisch robust mit Tatkraft und Durchblick. Räsonnieren und Kritisieren nach Erdlinger Art ist ihre Hauptbeschäftigung.

Es wird flott gesungen und getanzt; so professionell wie im Musical, doch wesentlich besser in die Handlung integriert als üblich – und ganz ohne Liebes- und Gesinnungsschnulzen.

