Im neuen Kesselhaus des Müllheizkraftwerks in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße konnte Mitte September im zweiten Kessel (K5) das erste Feuer gezündet und damit der erste Müll verbrannt werden. In der vergangenen Woche lief der erste Dampf durch die Turbine. Die Gemeinschaftsmüllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML) spricht in einer Pressemeldung von einem „Meilenstein im Modernisierungsprojekt Ignis“. Ignis bedeutet Feuer. Weitere bedeutende Fortschritte erwartet die GML noch in diesem Jahr. So erfolgten noch die Inbetriebnahme des neuen Kesselhauses, die Optimierung der Kessel, der Probebetrieb und die Garantiemessungen. Die Abnahme der neuen Anlage und die Übergabe an die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) seien für Dezember geplant. Damit liege das Modernisierungsprojekt voll im Zeitplan.