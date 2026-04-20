Die Heinrich-Pesch-Siedlung GmbH & Co. KG gibt eine Veränderung in der Geschäftsführung bekannt: Thorsten Will wird das Unternehmen am 30. Juni auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen verlassen. Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, hat der neue Geschäftsführer, Horst Schröder, seine Tätigkeit bereits am 20. April aufgenommen. Er verfügt laut einer Mitteilung über umfangreiche Führungserfahrung in der Geschäftsführung und kaufmännischen Leitung kommunaler wie privatwirtschaftlicher Unternehmen. Besondere Expertise bringe er in der Unternehmensentwicklung sowie in der Steuerung von Bau- und Infrastrukturvorhaben mit – Kompetenzen, die für die Weiterentwicklung des Unternehmens von großem Wert seien. Die Kontinuität in der Geschäftsführung werde zudem durch das bewährte Engagement des zweiten Geschäftsführers Ernst Merkel, die beratende Projektbegleitung durch Michael Böhmer und sein Team sowie durch die Projektentwickler der Firma Firu gewährleistet. Die Gesellschafter danken allen Beteiligten für dieses Engagement in einer wichtigen Phase des Projekts, die einerseits durch den Baubeginn in ersten Clustern der Heinrich-Pesch-Siedlung (Spatenstich am 28. April), durch die weitere Vermarktung im Bereich der Siedlung West und durch die Projektentwicklung der Siedlung im Ostern geprägt sei. Erste Bewohner sollen in zwei Jahren einziehen.