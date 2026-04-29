Es soll ein Dorf in der Stadt werden: Beim Spatenstich für die Ludwigshafener Heinrich-Pesch-Siedlung haben die Bauherren den besonderen Geist des Projekts beschworen.

An Menschen mangelt es seit Jahren auf dem Baufeld der künftigen Heinrich-Pesch-Siedlung an der Frankenthaler Straße. 800 Wohnungen sollen hier schon seit Anfang der 2020er-Jahre gebaut werden. Am Dienstag ist mit dem symbolischen ersten Spatenstich eines Investors nun tatsächlich der offizielle Startschuss für das große Wohnungsbauprojekt gefallen – mit großem Bahnhof: Alle Beteiligten der Siedlungs-GmbH, des Heinrich-Pesch-Hauses samt Jesuitenorden, der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen und viele prominente Gästen aus der Stadtgesellschaft waren mit von der Partie.

Jetzt wird gebaut (von links nach rechts): Erich Varnhagen (Sahle Wohnen), Pater Johann Spermann (Jesuitenorden), Thorsten Will (Heinrich-Pesch-Siedlung), Alexander Thewalt (Umweltdezernent Ludwigshafen), Jürgen Gärtner (VR Bank), OB Klaus Blettner, Friederich Sahle (Sahle Wohnen), Dekan Dominik Geiger, Ernst Merkel (Heinrich-Pesch-Siedlung), Pater Tobias Zimmermann (Heinrich-Pesch-Haus), Michael Böhmer (RTG). Foto: Christiane Vopat

Als erster Investor übernimmt Sahle Wohnen aus Greven bei Münster mit dem Bau von 47 Wohnungen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des Quartiers. Das besondere Konzept der Siedlung passe sehr gut zu seinem Unternehmen, betonte Geschäftsführer Friederich Sahle, der die Firma nach eigenen Angaben schon in dritter Generation leitet. Denn die Gemeinschaft und das Miteinander, wie sie in der Pesch-Siedlung entstehen sollen, sei ein wesentlicher Bestandteil der Sahle-Unternehmensphilosophie. „Wir wollen mehr sein als ein Wohnungsunternehmen. Wir wollen ein Anbieter von Wohnen sein und die emotionale Seite dieses für Menschen so wichtigen Themas bedienen.“ Aus Mietern sollen Sahle zufolge Nachbarn werden, damit in dem Quartier Rücksichtnahme, Toleranz und Hilfsbereitschaft entstehen können.

Sozialer Wohnungsbau

Auf dem ersten von insgesamt drei Baufeldern sollen in den nächsten Monaten zwei Gebäude mit 47 Wohnungen für ein bis vier Personen mit Wohnberechtigungsschein errichtet werden. Das Investitionsvolumen beträgt 13,1 Millionen Euro, die Förderdarlehen des Landes Rheinland-Pfalz belaufen sich auf 10,7 Millionen Euro. Insgesamt entstehen bei dem ersten Projekt in der Siedlung rund 3400 Quadratmeter Wohnfläche mit Wohnungsgrößen von 49 bis 92 Quadratmetern. Die Bauarbeiten sollen bis Anfang 2028 abgeschlossen sein, im kommenden Jahr plant Sahle Wohnen den Baubeginn auf den beiden weiteren Baufeldern. Diese Wohnungen sollen voraussichtlich 2029 bezugsfertig werden.

Die Erschließung der Siedlung ist seit Jahren abgeschlossen. Häuser und Menschen fehlen noch. Foto: Christiane Vopat

Sahle Wohnen ist nach eigenen Angaben mit einem Bestand von mehr als 23.000 Wohnungen bundesweit in über 40 Städten vertreten und zählt damit zu den führenden privaten Wohnraumanbietern in Deutschland. Das Familienunternehmen beschäftigt insgesamt rund 1200 Mitarbeiter und blickt auf eine mehr als 125-jährige Geschichte zurück, davon über 60 Jahre in der Wohnungswirtschaft.

Stadtentwicklung und Klimaschutz

„Wir freuen uns, dass wir mit Sahle Wohnen einen starken Partner an unserer Seite haben, der unsere Werte teilt“, betonten die Geschäftsführer der Heinrich-Pesch-Siedlung, Ernst Merkel und Thorsten Will. „Dieser Spatenstich markiert mehr als nur den Baubeginn eines Gebäudes, sondern gibt eine klare Antwort auf zwei zentrale Fragen unserer Zeit: Wie schaffen wir bezahlbaren Wohnraum – und wie gelingt das zugleich klimabewusst, zukunftsfähig und gemeinschaftsstiftend?“

Für den Ludwigshafener Oberbürgermeister Klaus Blettner war der Termin in der Pesch-Siedlung eine Premiere: Der Christdemokrat freute sich über den ersten Spatenstich seiner achtjährigen Amtszeit, die im Januar begonnen hat. Das geplante Quartier sei spannend und zukunftsweisend, lobte Blettner. Die Siedlung sei als ein urbanes Dorf konzipiert. Hier werde nicht nur gewohnt, sondern gelebt. „Moderne Stadtentwicklung und Klimaschutz gehen hier Hand in Hand.“ Das Projekt sei ein großer Schritt für die Entwicklung von Ludwigshafen.

Für das Heinrich-Pesch-Haus und den Jesuitenorden bat Pater Johann Spermann um den göttlichen Segen für das Vorhaben. Er machte darauf aufmerksam, dass gerade in vielen Ländern der Erde in der Kirche darüber nachgedacht werde, wie Menschen gut miteinander wohnen können. Dabei gehe es stets um Häuser für Menschen, nicht für den Profit. Daher wollten die Katholiken auch in der Pesch-Siedlung nicht nur eine Fläche entwickeln, sondern einen Lebensraum.

Zur Sache: Pesch-Siedlung

Die geplante 15 Hektar große Heinrich-Pesch-Siedlung versteht sich als lebendiges, inklusives und klimabewusstes urbanes Dorf, das weit über Ludwigshafen hinaus Signalwirkung entfalten soll. Das Quartier setzt bewusst auf eine soziale und generationenübergreifende Mischung, ein innovatives Energiekonzept, ein autoarmes Mobilitätskonzept sowie hohe Aufenthaltsqualität und Gemeinschaftsflächen. Das Projekt wird von christlich-sozialen Werten getragen und steht für bezahlbares, generationengerechtes und ökologisch verantwortungsvolles Wohnen. Als erstes urbanes Gebiet in Ludwigshafen verbindet es innovative Energie- und Mobilitätslösungen mit einem starken Fokus auf Gemeinschaft und soziale Vielfalt. Die Siedlung ist ein gemeinsames Projekt des Heinrich-Pesch-Hauses/Katholische Akademie Rhein-Neckar und der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen.

