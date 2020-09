Mit großer Mehrheit hat der Bauausschuss am Montagnachmittag die Pläne für die Heinrich-Pesch-Siedlung abgesegnet. Wie Projektberater Ernst Merkel im Anschluss an den Beschluss mitteilte, beginnen die Vorarbeiten für das Bauvorhaben am Heinrich-Pesch-Haus (Frankenthaler Straße/zwischen den Stadtteilen West und Oggersheim) im Oktober nach dem Satzungsbeschluss durch den Stadtrat. „Dann finden Kampfmitteluntersuchungen statt und Hecken sowie Gebüsche werden entfernt“, erläuterte Merkel. Danach werde die Erschließungsstraße angelegt. Im ersten Bauabschnitt starte die kommunale Wohnungsbaugesellschaft GAG nächstes Jahr mit dem Bau der Kindertagesstätte. Außerdem errichte die GAG auch die ersten 120 Wohnungen in der Heinrich-Pesch-Siedlung, so Merkel. Er erwartet insgesamt eine Bauzeit von rund sechs Jahren. Bis dahin sollen 580 Wohnungen für rund 1500 Menschen entstehen. Die Investitionssumme liegt bei 200 Millionen Euro. Eigentümer des rund zehn Hektar großen Areals sind das Heinrich-Pesch-Haus/Katholische Akademie Rhein-Neckar und die Katholische Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen. Sie setzen das Projekt um. Entstehen soll ein neues urbanes Gebiet, in dem Arbeiten, Wohnen, Bildung und Soziales miteinander verzahnt werden.