„Wir pflanzen heute, um morgen zu ernten.“ Unter diesem Motto entsteht im Park des Heinrich-Pesch-Hauses eine Streuobstwiese. Es werden Baumpaten gesucht.

Das Heinrich-Pesch-Haus liegt inmitten eines weitläufigen Parks. Die dortige Artenvielfalt soll künftig um eine Streuobstwiese ergänzt werden, wie es vom Haus heißt. Gedacht ist insbesondere an alte, heimische Apfel- und Kirschbaumsorten, die von Sträuchern umgeben werden. Der Förderverein des Pesch-Hauses möchte mit den 16 Bäumen auf der Wiese eigenen Angaben zufolge einen Beitrag zu Nachhaltigkeit, Bewahrung der Schöpfung und Umweltbildung leisten. Die Wiese soll auch Kinder neugierig auf Natur machen.

Verschiedene Preisstufen

Laut Förderverein kann für 750 Euro die Patenschaft für einen großen Obstbaum übernommen werden. Der Betrag beinhaltet den Kauf, die Pflanzung und die mehrjährige Pflege des Baums. 500 Euro kostet die Patenschaft für einen kleinen Baum. Mit 250 Euro beteiligt man sich am Kauf eines Baumes oder unterstützt Kauf, Pflanzung und Pflege von Strauchrosen. Auf Wunsch erscheinen die Namen der Spender auf einer Tafel. Kontakt für diese Aktion unter Telefon 0621/5999-161 oder per E-Mail an neumann@hph.kirche.org.