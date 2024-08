Mit dem Start des neuen Schuljahrs beginnen auch in der Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus neue Kurse für Kinder und Familien. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Für Eltern mit Babys wird die „fambili Kinderzeit“ angeboten. Dabei soll laut Familienbildung das Kind in seiner Entwicklung unterstützt sowie die Eltern-Kind-Beziehung gefördert werden. In der Kinderzeit wird gespielt, gebastelt, getanzt und es gibt Tipps rund um das Thema Familie und Förderung der Kinder. Die „fambili Kinderzeit“ für Eltern mit Kindern ab zehn Monaten findet immer dienstags von 11 Uhr bis 12.15 Uhr statt, das erste Treffen ist am 27. August. Eltern mit Kindern ab drei Monaten treffen sich immer freitags von 11 Uhr bis 12.15 Uhr. Der erste Termin ist der 30. August. Die Teilnahmegebühr für zehn Treffen beträgt 100 Euro pro Kind.

Drei- bis sechsjährige Kinder lernen immer donnerstags von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr beim Kinderyoga die Körperübungen auf spielerische Weise in Form von Geschichten und Fantasiereisen. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 29. August, und findet sechsmal bis zum 10. Oktober statt. Die Teilnahme kostet 66 Euro pro Kind. „Chill doch mal“ heißt ein Stresspräventionskurs für Kinder von neun bis zwölf Jahren. Der Kurs startet am Freitag, 30. August, um 16 Uhr und findet achtmal bis zum 22. November statt. Die Teilnahme kostet 96 Euro pro Kind. Im September sind Kinder ab zwei Jahren immer mittwochs um 15.30 Uhr zum Kreativen Kindertanzen eingeladen. Die vier Kursstunden kosten 44 Euro pro Kind.

Info

Alle Kurse finden in der Villa fambili im Heinrich-Pesch-Haus in der Frankenthaler Straße 229 in Ludwigshafen statt. Die Anmeldung ist per Mail an info@familienbildung-ludwigshafen.de oder auf der Homepage der Familienbildung unter www.familienbildung-ludwigshafen.de/veranstaltungen möglich.