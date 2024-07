Das Heinrich Pesch Haus (HPH) bietet Veranstaltungen für Frauen in ihrer Lebensmitte an. Ein Workshop am Freitag, 13. September, heißt „Mehr als Burnout-Prävention“. Laut Veranstalter gibt Psychologin Astrid Wilhelm von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr Anregungen, wie man im Alltag wieder bei sich selbst ankommt. Im „Frauensalon“ am Montag, 16. September, solle es um lebensphasenorientierte Personal- und Selbstführung gehen. Von 19 Uhr bis 20 Uhr zeige Sonja Hachenberger von „change@work“ mit dem Thema Wechseljahre Perspektiven für eine neue weibliche Wirksamkeit. Am Dienstag, 24. September, gehe es von 9 Uhr bis 16 Uhr um „Frauen im dritten Lebensalter – kompetent und sinnerfüllt“. Der Workshop richte sich an Frauen ab 60 Jahren. Katharina Maria Drach spreche über Fragen wie „Was ist für mich das Richtige?“ Laut HPH wird das Angebot am mittwochs, am 6. und 20. November, mit Online-Workshops jeweils von 19 Uhr bis 21.30 Uhr fortgesetzt. Thema sei „Klar und gestärkt in die zweite Lebenshälfte gehen“. Anmeldung im Netz unter heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen oder per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org.