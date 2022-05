Auf diesen Tag hatte sich die Vitanas Tagespflege Am Rheinufer ganz besonders vorbereitet: Ihr Gast Heinrich Matterstock ist am Samstag, 7. Mai, genau 100 Jahre alt geworden. In Würzburg geboren, habe ihn sein Weg über Ansbach nach Ludwigshafen geführt. Der Liebe und des Berufs wegen in Ludwigshafen sesshaft geworden, arbeitete er in Mannheim bei Mercedes Benz. In der Vitanas Tagespflege, die Matterstock seit fast einem Jahr besucht, erzähle er aber auch oft davon, wie er mit seinem Kampfflugzeug über den Ärmelkanal flog und die Weißen Felsen von Dover sah. Im Zweiten Weltkrieg war der heute 100-Jährige bei der Luftwaffe.

„Viel lächeln und Spaß“

Laut Enkeltochter hatte ihr Opa immer verschiedene Ziele in seinem Leben. Vor seinem zuletzt erklärten Ziel, nämlich 100 Jahre alt zu werden, habe er vor 23 Jahren unbedingt das Millennium erleben wollen – was ihm zweifelsohne völlig problemlos gelang. Langeweile kennt Heinrich Matterstock nicht: Mit Freunden auf verschiedene Feste zu gehen oder am Wochenende in das Restaurant „Insel Bastei“ zum Essen – daran habe er immer wieder Spaß, berichten die Verantwortlichen der Vitanas Tagespflege. Dass nicht mehr alles so geht wie früher, tue der Stimmung dabei keinen Abbruch.

Das Geheimnis seines langen Lebens, so der Jubilar, lautet: „Viel Lächeln und Spaß, dazu die Erinnerungen an viele Urlaube – auch in Jerusalem!“ Gerne erinnert er sich zum Beispiel daran zurück, wie er im See Genezareth versuchte, wie Jesus über das Wasser zu laufen – und dabei mit seinem Hintern im Wasser landete. Seinen Humor hat der Jubilar auch mit 100 Jahren behalten.